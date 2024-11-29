مؤسسات حكومية في دبي تحتفي باليوم الوطني الـ 53 لدولة الإمارات

احتفلت مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وشارك الموظفون والشركاء ومجتمع المطار عموماً في سلسلة من الأنشطة التفاعلية للتعرف على تراث دولة الإمارات العريق، بما في ذلك ورشة عمل عملية لاستخراج اللؤلؤ وفعالية مخصصة لفن الحناء ومسابقات ثقافية وجلسات حول صناعة الحرف اليدوية، والتي أقيمت بالتعاون مع مجلس شباب مطارات دبي ومجلس إرثي للحرف المعاصرة.

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي إن احتفالات عيد الاتحاد هذا العام تكرم رؤية وقيادة الشيخ زايد والشيخ راشد، طيّب الله ثراهما، اللذين لا يزال إرثهما مصدر إلهام لتقدم دولة الإمارات وازدهارها، وتلتزم مطارات دبي بتعزيز التواصل بين العالم والإرث الثقافي لدولة الإمارات، الذي يجمع بين العراقة والتقدم.

في السياق نفسه، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تنظيم احتفالات وطنية مميزة بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجددةً ولاءها وانتماءها للقيادة الرشيدة ومسيرة الاتحاد المجيدة. احتضنت الفعاليات أجواء وطنية فريدة عكست التزام المؤسسة بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والولاء.

انطلقت الاحتفالات بتزيين الواجهة الأمامية لمبنى المؤسسة بشعار اليوم الوطني، إلى جانب رفع الأعلام الوطنية في كافة أرجاء المرافق. كما شهدت الفعالية سلسلة من العروض الشعبية والتراثية التي أبهرت الحضور وجسدت عمق التقاليد الإماراتية العريقة.

وخصصت المؤسسة فقرات متنوعة للأطفال، تضمنت ورش عمل، مسابقات ثقافية، وأنشطة ترفيهية، ما أضفى طابعًا من البهجة على الأجواء. بالإضافة إلى ذلك، استمتع الحضور بتذوق الأكلات الشعبية الإماراتية الأصيلة وتلقي الهدايا التذكارية التي تحمل رمزية المناسبة الوطنية.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال السيد هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "إن احتفالنا باليوم الوطني هو مناسبة لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم الاتحاد. يشرفنا في هذه المناسبة الغالية أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكريم."

وأضاف: "هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية خالدة، نستحضر فيها إنجازات الوطن ومسيرته التنموية التي تقودها القيادة الحكيمة. ونحن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة في توفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين."

من جانبه، صرّح السيد خالد محمد البناي، رئيس قسم الاتصال في المؤسسة: "اليوم الوطني هو لحظة فخر واعتزاز لكل إماراتي. نجدد في هذا اليوم انتماءنا لهذا الوطن العزيز، ونعمل سنويًا على تنظيم فعاليات تعكس عمق ارتباطنا بجذورنا وهويتنا الوطنية. نسعى من خلال هذه الأنشطة إلى غرس روح الاتحاد في نفوس الأجيال القادمة."

بدورها، احتفلت فلاي دبي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين للدولة، مؤكدة التزامها بدعم الرؤية التي وضعها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والتي تعكس طموح وانجازات الدولة نحو مستقبل مستدام ومزدهر.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، الذي شارك موظفي الناقلة الإحتفال بهذه المناسبة في مبنى فلاي دبي: "نجتمع عاماً بعد عام للإحتفال بإتحادنا وإلتزامنا تجاه دولتنا. أصبح عيد الاتحاد يوماً يحتفل فيه كل من يعتبر الإمارات موطناً. فخورون بفريق فلاي دبي الذي يمثل اليوم أكثر من 140 جنسية في قوتنا العاملة، وهو إنعكاس حقيقي لدبي ودولة الإمارات بما تحمله من قيم التسامح والتنوع على أرضها. تلتزم فلاي دبي بإزالة الحواجز وتعزيز الروابط القوية، وسنواصل استشراف الفرص وآلافاق الجديدة، ونستلهم ذلك من رؤية دبي والحفاظ على القيم التي وضعتها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات. "

كما احتفلت وصل، إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات في إمارة دبي، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي أقيم في مركز وصل لتجربة العملاء على شارع الشيخ زايد. شهد الاحتفال عدد من أعضاء الإدارة العليا والموظفين.

وأعرب هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لوصل عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية قائلاً: "مع حلول الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يملأنا الفخر والاعتزاز بما حققته دولتنا من إنجازات عظيمة على كافة الأصعدة حيث تواصل الإمارات مسيرتها الملهمة نحو التقدم والازدهار، مؤكدةً مكانتها الرائدة بين الأمم.

كما احتفلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين.

حضر الاحتفال ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي والمديرين التنفيذيين والموظفين من مختلف الوحدات التنظيمية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن عيد الاتحاد هو يوم الفخر والاعتزاز بما حققه اتحاد دولة الإمارات من مكتسبات حضارية وإنجازات تنموية جعلت منها نموذجاً عالمياً يُحتذى به.

وأضاف أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تواصل العمل لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وتؤكد التزامها بمواصلة مسيرة التقدم والريادة في المجالات كافة، ونجدد العهد والولاء لدولتنا الغالية ولقيادتنا الرشيدة بأن نعمل من أجل خدمة الوطن وإعلاء مكانته في جميع المحافل.