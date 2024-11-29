سهم «باركن» يقفز لأعلى سعر على الإطلاق بعد اعتماد التعرفة الجديدة للمواقف بدبي

قفز سهم شركة «باركن» المدرجة في سوق دبي المالي خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة بالنسبة القصوى والمقدرة بنحو 14.5% بالغا مستوى 4.74 درهم للسهم ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأتى صعود سهم الشركة بعد أن أعلنت صباح اليوم في إفصاح لسوق دبي المالي عن اعتماد سياسة التعرفة المرنة للمواقف اعتباراً من نهاية مارس المقبل.

وكانت شركة باركن أعلنت اليوم تلقيها إشعارا من هيئة الطرق والمواصلات بشأن اعتماد سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات في إمارة دبي، اعتبارا من نهاية مارس 2025، حيث سيتم زيادة قيمة التعرفة في المواقف المميزة إلى 6 دراهم في الساعة و4 دراهم لباقي المواقف العامة الخاضعة للرسوم خلال أوقات الذروة، في حين ستبقى على حالها دون أي تغيير، خارج أوقات الذروة ومجانية في الليل ويوم الأحد.



وتبلغ تعرفة المواقف العامة، التي تديرها شركة باركن حاليا درهمين للساعة في المناطق غير التجارية والأقل كثافة، و4 دراهم بالساعة في المناطق التجارية والأعلى كثافة ودرهمين للنصف ساعة بنفس الأماكن.