تعرفة جديدة مرنة للمواقف بدبي في مارس 2025

أعلنت شركة «باركن» تلقيها إشعارا من هيئة الطرق والمواصلات بشأن اعتماد سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات في دبي، اعتبارا من نهاية مارس 2025.



وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي اليوم، إنها ستعلن تفاصيل التعرفة والمناطق في بيان آخر سيتم نشره بعد صدور تشريع رسمي بذلك.



وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أعلنت أمس، البدء في تطبيق تعرفة جديدة لنظام سالك في نهاية يناير 2025، وتطبيق التعرفة المرنة للمواقف الخاضعة للرسوم في نهاية مارس 2025، وتعرفة المواقف في مناطق الفعاليات في شهر فبراير 2025.

وسيتم تنفيذ سياسة التعرفة الجديدة – المرنة – للمواقف على مرحلتين، تفعيل تعرفة مواقع الفعاليات في فبراير ثم تطبيق تعرفة المواقف المميزة وساعات الذروة في نهاية مارس، حيث تكون قيمة التعرفة في المواقف المميزة 6 دراهم في الساعة و4 دراهم لباقي المواقف العامة الخاضعة للرسوم خلال أوقات الذروة، في حين ستبقى على حالها دون أي تغيير، خارج أوقات الذروة ومجانية في الليل ويوم الأحد.



يشار إلى أن تعرفة المواقف العامة، التي تديرها شركة باركن، تبلغ حاليا درهمين للساعة في المناطق غير التجارية والأقل كثافة، و4 دراهم بالساعة في المناطق التجارية والأعلى كثافة ودرهمين لنصف الساعة بنفس الأماكن.