«دليفري هيرو» تجمع ملياري دولار في أكبر اكتتاب بالإمارات خلال 2024

جمعت «دليفري هيرو» لخدمات التوصيل حوالي 7.5 مليار درهم (ملياري دولار) من الطرح العام الأولي لحصة 20% من أسهم وحدتها «طلبات هولدينغ بي ال سي» في سوق دبي المالي بعدما حددت السعر النهائي للسهم عند الحد الأعلى للنطاق، وفق بيان نشرته الشركة الألمانية اليوم الجمعة، ليصبح بذلك أكبر اكتتاب بالإمارات هذا العام.

كانت الشركة الألمانية تستهدف في الأساس طرح 15% من وحدتها بالشرق الأوسط لكنها زادت حجم الطرح وسط طلب قوي.

وبحسب بيان صادر من الشركة اليوم الجمعة، فإنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.60 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 37.3 مليار درهم (10.1 مليار دولار).

وبلغ إجمالي العوائد المحققة من الطرح 7.5 مليار درهم (2.0 مليار دولار)، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات.

واستجابةً للطلب الهائل من المستثمرين، والذي شمل عدداً من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، تم زيادة حجم الطرح ليصل إلى 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة).

وسجل الطرح إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا عالميًا في عام 2024 حتى الآن وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 حتى الآن وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي («الإدراج») في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك تحت الرمز «TALABAT».

وأقرت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 4,657,648,125 سهم، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وكان قد تم الإعلان في 27 نوفمبر 2024 عن زيادة إجمالي حجم الطرح خلال فترة البناء السعري للسهم لاستيعاب الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

وحقق الطرح نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

القيمة السوقية

واستنادا إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لشركة «طلبات» عند الإدراج حوالي 37.3 مليار درهم (نحو 10.1 مليار دولار). وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 6 ديسمبر 2024، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

ومن المتوقع أن يتم استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 تحت الرمز «TALABAT» ورقم التعريف الدولي «AEE01569T248»، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وقام الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ بدور مستشار الإدراج. كما قام أيضاً الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي بدور المنسقين العالميين المشتركين ومديري السجل المشتركين.

وعمل بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.

قام بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بدور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وعمل بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ش.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.