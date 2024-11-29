«تقنيات النوم» ترفع التنافسية بين شركات الأجهزة القابلة للارتداء

شهدت أسواق المنتجات التقنية، أخيراً، مظاهر تنافسية واسعة بين الشركات المصنّعة للأجهزة القابلة للارتداء، في طرح ما يطلق عليه «تقنيات النوم»، أو الأجهزة التقنية التي تدعم جودة النوم لدى المستخدمين.

وتمثّلت أبرز تلك المظاهر في إطلاق الشركات منتجات بفئات سعرية مختلفة، ما أسهم في توافرها بأسعار منخفضة مقارنة بفترات سابقة، حيث كانت تلك التقنيات محدودة وبأسعار مرتفعة.

ورصدت «الإمارات اليوم» تنوعاً وتوسعاً كبيراً في أجهزة «تقنيات النوم» المتداولة في الأسواق المحلية، ومنصات التجارة الإلكترونية.

ومن أبرز تلك الأجهزة سماعات بفئات مختلفة، منها ما هو مخصص للاستخدام خلال فترات النوم والراحة فقط، حيث لا يمكن ربطها بأجهزة الهواتف لإجراء المكالمات أو الاستماع للأغاني أو المحتوى الصوتي، وإنما تستخدم فقط لحجب الضوضاء خلال النوم.

وتعمل هذه الفئة من السماعات - إلى جانب عزلها لمحيط الشخص النائم - على إصدار أصوات طبيعية هادئة، مثل سماع صوت أمواج البحر أو حفيف الأشجار أو تساقط الأمطار، أو إصدار موسيقى هادئة محمّلة مسبقاً على التطبيق المرتبط بالسماعة، بعد أن يختارها المستخدم من التطبيق، كما يمكن للمستخدم تحديد فترة تشغيلها للتغطية على الضوضاء غير المرغوب فيها، مع القدرة على التحكم في مستويات الصوت المنبعث من السماعات.

وتصنع تلك السماعات من خامات مريحة وبأحجام صغيرة للتثبيت في الأذن قبل النوم لتتيح الراحة عند الاستلقاء بأي شكل خلال النوم، كما تتيح قياس جودة النوم، وتحديد الموعد المسبق المستهدف والتنبيه للاستيقاظ.

وتشمل أجهزة سماعات النوم المطروحة في الأسواق أنواعاً أخرى، منها ما يتيح إجراء المكالمات، مع وضعيات مخصصة للنوم وحجب الضوضاء، إضافة إلى إمكانية سماع الموسيقى.

وتم طرح تلك السماعات بأسعار منخفضة تراوح بين 150 و350 درهماً، مقارنة بمحدوديتها وأسعارها المرتفعة خلال فترات سابقة، التي كانت تراوح بين 750 و1500 درهم.

وشملت «تقنيات النوم» إلى جانب السماعات، عصائب توضع على الرأس مصنّعة من خامات مرنة ومريحة للاستخدام خلال النوم، توفر التهوية المناسبة، وتتيح بث موسيقى هادئة محمّلة على تطبيقات الهواتف الذكية المرتبطة بتلك العصائب.

وتصلح عصائب الرأس للأفراد الذين ينزعجون من تناثر خصلات الشعر الطويل خلال النوم، كما أنه يمكن تحريك تلك العصائب ووضعها على الأعين لمنع الضوء المزعج عند الحاجة خلال النوم، ويمكن استخدام تلك العصائب أثناء فترات الاسترخاء، أو ممارسة الرياضية، مع تغيير أنواع الموسيقى المستخدمة.

كما تتوافر «تقنيات النوم» في أقنعة تلبس على الوجه، وتتيح حجب الضوء بأنظمة 360 درجة، وفي الوقت نفسه تتيح الاستماع إلى موسيقى هادئة أو أصوات طبيعة تدعم النوم بشكل مريح وسريع.

الذكاء الاصطناعي

قال خبير التقنية، حيدر نظام، إن «ترابط تقنيات الذكاء الاصطناعي مع العديد من الأجهزة، ومنها الأجهزة القابلة للارتداء، زاد من وظائف استخداماتها، وأتاح آفاقاً جديدة لتلك الأجهزة، سواء من حيث التقنيات الجديدة المطروحة بها، أو من حيث دقة وجودة الاستخدام».

من جهتها، قالت خبيرة التقنية، كارين ليو، إن «الأجهزة القابلة للارتداء أصبحت أكثر توسعاً وتنوعاً مقارنة بفترات سابقة، وهو ما ظهر بشكل ملحوظ من خلال (تقنيات النوم) المطروحة في الأسواق، أخيراً، التي من المتوقع أن ينمو الطلب عليها بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة».

• أسعار «سماعات النوم» تراوح بين 150 و350 درهماً، مقارنة بأسعارها السابقة التي كانت تراوح بين 750 و1500 درهم.