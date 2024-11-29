شاشة للمحترفين بدقة «5K»

كشفت شركة «آسوس» عن شاشة جديدة بدقة «5K»، تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين والمبدعين.

وذكرت الشركة التايوانية أن شاشتها «ProArt Display 5K PA27JCV» الجديدة تأتي بلوحة «IPS» قياس 27 بوصة، وتتمتع بدقة وضوح فائقة تبلغ (5120 × 2880 بيكسل)، بينما تبلغ كثافة البيكسلات 218 بيكسل لكل بوصة، وتروج «آسوس» لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان (sRGB) بشكل كامل ونطاق الألوان «DCI-P3» بنسبة 99%، ونطاق الألوان «Adobe RGB» بنسبة 95%، وتراوح شدة السطوع بين (400 و500 قنديلة/م2)، بينما تراوح نسبة التباين بين 1500:1 و3000:1، فيما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز. تايبيه - د.ب.أ