دبي تستقبل 14.96 مليون سائح دولي خلال 10 شهور

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، التي أظهرت استقطاب الإمارة 14.96 مليون سائح دولي خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ13.9 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.

مصدر الزوّار

ووفقاً للمنطقة الجغرافية المُصدرة للزوار، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي عدد الزوار في الفترة بين يناير وأكتوبر 2024، مسجلة نحو 2.94 مليون سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17% مع أكثر من 2.54 مليون سائح.

وجاءت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث، مستحوذة على نحو 15%، مسجلة نحو 2.21 مليون زائر، فيما حلت رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الرابع بنحو 14%، بمعدل وصل إلى مليونَي سائح، مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمعدل وصل إلى نحو 1.74 مليون سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 10% من الإجمالي، مسجلة نحو 1.46 مليون سائح دولي.

بدوره، وصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من منطقة الأميركتين إلى أكثر من 986 ألف سائح دولي، مستحوذة على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 5% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 713 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 292 ألف سائح دولي.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أكتوبر الماضي، أكثر من 152.5 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة في نهاية أكتوبر 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 53.7 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.2 ألف غرفة فندقية ضمن 195 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة بلغت نحو 29.1 ألف غرفة فندقية، ضمن 276 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فسجلت نحو 26.3 ألف غرفة ضمن 188 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 77% في الشهور الـ10 الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 76.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ليالي المبيت والسعر

في السياق نفسه، سجل الزوار الدوليون 35.15 مليون ليلة مبيت خلال أول 10 شهور من العام الجاري، مقابل 34.19 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 3%، فيما بلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.6 ليالٍ. وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 502 درهم، مقارنة مع 488 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2023 بنمو 3%، ووصل متوسط العائد من الغرف المتوافرة إلى 386 درهماً، مقابل 373 درهماً في عام 2023 بنمو 4%.

• معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بلغ 502 درهم.

• 152.5 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة في دبي بنهاية أكتوبر الماضي.