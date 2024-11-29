20 شركة إماراتية ناشئة تنضم لـ «إماراتي تيك»

أعلنت حاضنة الأعمال «بدايات» من مقرها في المدينة المستدامة بدبي، عن اختيار 20 شركة ناشئة إماراتية متميزة لبرنامجَي «مسرعات الأعمال» و«حاضنات الأعمال»، وذلك بالشراكة مع مركز حمدان للإبداع والابتكار (Hi2)، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

جرى الإعلان عن ذلك خلال فعالية احتفالية استضافها معهد «سي إنستيتيوت»، وحضرها المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي.

ويمثل هذا الاختيار خطوة مهمة لبرنامج رواد التكنولوجيا الإماراتيين «إماراتي تيك»، الذي انطلق في سبتمبر الماضي، برؤية تعزيز التميز الريادي، ودعم الابتكار المستدام داخل دولة الإمارات.

واستقطب البرنامج 93 طلباً متميزاً ومبتكراً بمشاركة 182 رائد أعمال، يتطلعون إلى إحداث تطوير إيجابي في قطاعات أساسية، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتنقل، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والسياحة، وحلول التكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا البيئية.

وتتفرع الشركات الناشئة الـ20 المختارة إلى مسارين، حيث يستهدف المسار الأول ضمن برنامج «مسرعات الأعمال» 10 شركات ناشئة في مرحلة النمو، ويوفر لها الأدوات اللازمة لتعزيز الأنشطة والعمليات ودعم أنشطتها في السوق.

وفي المسار الآخر، يدعم برنامج «حاضنة الأعمال» 10 شركات ناشئة لاتزال في بداية التأسيس من خلال الإرشاد وورش العمل، وهو يوفر بيئة داعمة لتحويل هذه المفاهيم الرائدة والمبتكرة إلى حلول جاهزة قادرة على دخول السوق.