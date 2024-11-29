3.34 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 4.56 مليارات درهم، منها مبيعات بقيمة تجاوزت 3.34 مليارات درهم بعد تنفيذ 776 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن منطقة «اليلايس 1» تصدّرت المناطق من حيث المبيعات، بقيمة 1.1 مليار درهم نتجت عن تنفيذ خمس صفقات، تلتها منطقة «دبي هيليز» بنحو 262.81 مليون درهم، بعد إجراء 15 معاملة، ثم منطقة «دبي مارينا» بنحو 122.4 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 40 صفقة.

وبلغ إجمالي الرهونات أكثر من 1.12 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 100.83 مليون درهم.