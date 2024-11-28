"الأسبوع العالمي للغذاء" يختتم فعالياته في أبوظبي

انتهت اليوم "فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء"، والتي اقيمت في مركز أدنيك بأبوظبي. وشكل الحدث الذي نظمته مجموعة أدنيك وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وانطلقت فعالياته يوم 26 الجاري، ملتقى لرواد الأمن الغذائي، لمناقشة القضايا والتحديات المتصلة بالأمن الغذائي العالمي مثل الاستدامة الزراعية والتغير المناخي.

وتعد القمة العالمية للأمن الغذائي، الحدث الأبرز ضمن فعاليات الأسبوع، إذ استضافت 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من صناع القرار الخاص بالأمن الغذائي حول العالم.

وناقشت القمة الحلول المستدامة في هذا الشأن، وسلطت الضوء كذلك على قضايا التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول والمنظمات حول العالم من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومكافحة الجوع.

وتحدث في القمة أكثر من 80 خبيراً عالمياً، إضافة إلى نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخياً، والتكنولوجيا الزراعية، وسلاسل الإمداد. كما شارك في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، والذي اقيم بالتزامن مع الأسبوع العالمي للغذاء"، أكثر من 660 عارضاً من كبرى الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، لأكثر من 70 دولة، إضافة للعلامات التجارية الرائدة في العالم والتي استعرضت أحدث التطورات في تكنولوجيا الأغذية والصناعات الغذائية المستدامة. وشارك بالمعرض أكثر من 20 دولة منتجة للتمور، تناقش التقدم في ممارسات الزراعة المستدامة.

كما شاركت مجموعة أغذية، المجموعة الإقليمية في مجال الأغذية والمشروبات، في النسخة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024. وشارك في المعرض أكثر من 1900 شركة عالمية وآلاف الزوار من 70 جنسية، مما جعله منصة بارزة لتعزيز الابتكار والتعاون والريادة في القطاع. ووقعت مجموعة أغذية مذكرة تفاهم مع " كابيتال للضيافة -كابيتال كاتيرينج"، المزود لخدمات التموين لشركة الاتحاد للطيران ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). بموجب هذه الشراكة، ستعمل مجموعة أغذية كمزود حصري للمياه وللمواد الغذائية لـ "كابيتال كاتيرينج". وكجزء من التزام الطرفين بالاستدامة، ستقوم أغذية بتوريد عبوات مياه معاد صناعتها من مواد نباتيه لدعم جهود الطرفين في تقليل الأثر البيئي لأعمالهم. تأتي هذه الشراكة تأكيدًا على نهج مجموعة أغذية في تعزيز الشراكات التي تتماشى مع رؤيتها لمستقبل مستدام.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "تمثل مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 منصة هامة لأغذية للتفاعل مع الرواد في مجال الصناعة، وتبادل الخبرات، واستكشاف شراكات تتماشى مع رؤيتنا للنمو المستدام. من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقيادة الحلول المبتكرة، نواصل تقديم منتجات عالمية المستوى تلبي توقعات المستهلكين بل وتتفوق عليها، مما يعزز مكانتنا كإحدى أسرع الشركات نموًا في المنطقة. نحن فخورون بشكل خاص هذا العام بحصولنا على العديد من الجوائز التي تكرّم مبادراتنا في مجال الاستدامة، مما يؤكد التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي على البيئة. تعكس هذه الإنجازات تفاني أغذية في الاستفادة من نموذج أعمالنا القوي لتحقيق المزيد من النجاحات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات التي نخدمها."