أمانات القابضة تعتزم طرح 30% من أعمالها بقطاع التعليم بالسعودية

تعتزم شركة أمانات القابضة المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي طرح 30% من أسهم أعمالها بقطاع التعليم في السعودية العام القادم 2025.

واستعانت شركة أمانات القابضة بشركة الأهلي المالية لإجراء الطرح العام الأولي، منوهة إلى أنها تخطط لإدراج الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 وتتطلع إلى الاستعانة بمستشارين آخرين، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وتوقعت المصادر أن الطرح العام قد يجمع نحو 300 مليون دولار (نحو مليار درهم).

وكان مجلس إدارة شركة أمانات القابضة وافق في يوليو الماضي، على مباشرة إجراءات الاكتتاب العام الأولي لمنصة أمانات التعليمية.

وكان المجلس قد وافق في مايو الماضي، على إنشاء شركة قابضة جديدة لمنصة التعليم التابعة للشركة، وذلك في أعقاب تعيين مستشارين خارجيين وإجراء تقييم شامل لإمكانات تعزيز القيمة المحتملة من منصة التعليم.

وتتضمن منصة شركة أمانات التعليمية جامعة ميديلسكس، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس، وشركة تنمية الإنسان، المزود لخدمات التعليم والرعاية الصحية الخاصة التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية، وشركة نما القابضة، المزود للتعليم العالي في أبوظبي.