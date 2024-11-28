«نخلة جميرا» و«جميرا باي» تستحوذان على 48% من الصفقات العقارية الكبيرة في دبي

كشفت شركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»، التابعة لمجموعة «متروبوليتان»، أن منطقتَي نخلة جميرا وجزيرة «جميرا باي» في دبي، هما الخياران الأكثر تفضيلاً بالنسبة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية جداً في الإمارة، مشيرة إلى أن هاتين الوجهتين استحوذتا على 48% من إجمالي حجم الصفقات الكبيرة البالغة قيمتها 50 مليون درهم أو أكثر، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن من المواقع المفضّلة الأخرى للمشترين «مدينة محمد بن راشد»، وتلال الغاف، و«دبي هيلز إستيت».

ولفتت الشركة إلى أن سوق العقارات الفاخرة في دبي تواصل تحقيق أداء قوي منذ بداية العام الجاري، حيث وصلت القيمة السوقية الإجمالية للعقارات التي يزيد سعرها على 50 مليون درهم إلى 13.3 مليار درهم، اعتباراً من أكتوبر 2024.

وأوضحت أن هذا النمو يعود إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك العدد المتزايد من الأثرياء الذين ينتقلون إلى دبي، وزيادة ثقة المستثمرين بها، والاقتصاد القوي للإمارة، فضلاً عن جاذبيتها المستمرة مركزاً عالمياً لأسلوب الحياة الفاخر.

وتصدّر مواطنو المملكة المتحدة عمليات الشراء في فئة الوحدات العقارية التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم، تلاهم مواطنون من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا، ودولة الإمارات على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»، نيكيتا كوزنيتسوف: «يمثل النمو المستدام لسوق العقارات الفاخرة في دبي شهادة للجاذبية المستمرة لهذه المدينة، كوجهة استثمارية عالمية تجذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم».