أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنطلق غداً، ستقدّم أسعاراً مخفضة تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من المنتجات التي يقدّمها أكثر من 3000 متجر مشارك، و500 علامة تجارية رائدة.

وذكرت المؤسسة أن هذه النسخة الأحدث من «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، تتميز عن الدورات الماضية بأنها ستنطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، التي تتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، مع إضافة يوم آخر لها لتصبح أربعة أيام، من 29 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تمديد فترة التخفيضات.