مميزات أحدث طائرة تنضم إلى أسطول "طيران الإمارات"

استلمت "طيران الإمارات" أولى طائراتها من طراز الإيرباص A350 من بين 65 طائرة A350 سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة، إليكم أبرز مميزات أحدث طائرة ضمن أسطول الناقلة:

· جهزت طائرات الإمارات A350 بالجيل الجديد من نظام الترفيه في الأجواء ice الذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات الرائدة المصممة لتعزيز تجربة المسافرين، وشاشة ذات جودة عرض سينمائية تقدم أفضل جودة للبث في الجواء بدقة 4K و HDR 4K، وشاشات تعمل باللمس فائقة الاستجابة للتنقل السلس، ومجموعة واسعة من الوسائط - ما يصل إلى ضعف سعة المحتوى الحالية.

· شبكة "واي فاي" عالية الأداء، تتميز طائرات الإمارات A350 باستخدام الجيل الجديد من الهوائيات عالية الأداء التي من شأنها تحسين قدرات الاتصال أثناء الرحلة بشكل كبير من خلال الاستفادة الكاملة من شبكة الأقمار الصناعية Xpress Global من .ViaSat مع ميزة اتصال عالمي متواصل عبر جميع الوجهات، بما في ذلك عبر القطب الشمالي للرحلات المتجهة إلى الأميركتين.

· ستائر aerBlade جديدة في جميع الدرجات - ستائر كهربائية مزخرفة بشعار شجرة الغاف المميز لطيران الإمارات، وتمتاز هذه الستائر بسهولة فتحها وإغلاقها بلمسة زر.

· الشحن اللاسلكي في درجة الأعمال، يقع الشاحن على طاولة الكوكتيل الجانبية، منطقة لتقديم الوجبات الخفيفة المجانية في درجة الأعمال.

· أزرار للتواصل مع أفراد أطقم الخدمة عبر شاشة نظام الترفيه، والاطلاع على قائمة الوجبات والصحف والمجلات الرقمية من جميع أنحاء العالم عبر شاشة نظام الترفيه.

· متابعة المشاهد التي تنقلها 5 كاميرات مثبتة في الهيكل الخارجي للطائرة وبث محسن لخريطة خط سير الرحلة.، وشحن USB من الفئة C بقوة 60 وات في كل مقعد، مع إمكانية إقران اتصالي بلوتوث بسماعات الرأس الشخصية.