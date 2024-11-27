7 حقائق عن طائرة "طيران الإمارات" الإيرباص A350

تسلمت "طيران الإمارات" أول طائرة من طراز الإيرباص A350. وتعد الطائرة التي تحمل ترخيص A6-EXA أول طائرة من بين 65 طائرة A350 سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة، وذلك في أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008. إليكم 7 حقائق عن الطائرة وفقاً للناقلة:

1. ستضم طائرات الإمارات A350 ثلاث درجات سفر وهي، درجة الأعمال، الدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، وتمتاز مقصورات الطائرة بأسقف عالية وممرات أكثر اتساعاً، ما يمنح المسافرين على جميع الدرجات الشعور بالرحابة والراحة.وتضم الطائرة بمقصورات فسيحة تتسع لـ 312 راكباً، حيث تضم درجة الأعمال الجديدة 32 مقعداً، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً والدرجة السياحية 259 مقعداً.

2. تعد طائرات الإيرباص A350 ثالث طراز من الطائرات ينضم إلى أسطول أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، ما يعزز قدرات أسطول الناقلة من الطائرات الحديثة عريضة البدن، والذي يضم حالياً طائرات الإيرباص A380 الأيقونية وطائرات البوينغ 777 ذات الشعبية الكبيرة.

3. ستتيح طائرات A350 الجديدة البالغ عددها 65 طائرة للناقلة خدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما أيضاً تسيير رحلات طويلة المدى تصل إلى 15 ساعة طيران من دبي.

4. ستشغّل طيران الإمارات طائراتها A350 الجديدة إلى 9 وجهات أخرى، هي أدنبرة، مومباي، وأحمد آباد، والكويت، والبحرين، وكولومبو، وليون، ومسقط، وبولونيا، على أن تتبعها العديد من الوجهات الأخرى.

5. لتعزيز الشعور بالفخامة، اعتمدت "طيران الإمارات" أحدث التصاميم المتطورة في تجهيز المقصورات، بما في ذلك الزخارف الرئيسية مثل شجرة الغاف المضيئة (الشجرة الرمزية لدولة الإمارات العربية المتحدة)، واللمسات الداخلية باللونين البرونزي والذهبي المميزين لطيران الإمارات.

6. تتميز الطائرة بنظام إضاءة يساهم في توفير مزيد من الراحة ويساعد على الاسترخاء، كما تتميز بالرحابة الملحوظة لمنطقة المطبخ ودورات المياه، كما تم تحسين مساحات التخزين، مع توفير جيوب مقسمة وخزائن أمتعة علوية أكبر.

7. توفر طائرة الإمارات A350 للعملاء مقصورة أكثر هدوءاً، يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بالأجواء الهادئة والراحة العالية في أهدأ مقصورة طائرة ذات ممرين في العالم.