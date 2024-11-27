«دناتا للسفريات» تكشف عن 5 وجهات «الأكثر شعبية» لإجازة عيد الاتحاد

كشفت شركة «دناتا للسفريات»، أمس، عن أكثر الوجهات السياحية شعبية لقضاء إجازة عيد الاتحاد الـ53 بين المسافرين من دولة الإمارات، وذلك مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، حيث شملت قائمة أبرز خمس وجهات دولية من حيث عدد الحجوزات كلاً من: تايلاند، جزر المالديف، المملكة المتحدة، سريلانكا وتركيا.

وحافظت تايلاند على مركز الصدارة كأكثر الوجهات السياحية الدولية شعبية، وهي المكانة التي احتلتها خلال عطلة عيد الاتحاد في العام الماضي، بينما انضمت سريلانكا إلى القائمة نتيجة تضاعف حجم الحجوزات إليها تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستأثرت الوجهات الدولية بنحو 85% من إجمالي الحجوزات، بينما استأثرت العطلات المحلية في دولة الإمارات بنسبة 15%، غير أن هذه النسبة قد ترتفع بالنظر إلى أنه جرت العادة تقليدياً على حجز العطلات المحلية في تواريخ قريبة من تاريخ بدء العطلة، الأمر الذي يرجح معه ارتفاع حصة هذه العطلات، وأظهرت حجوزات العطلات المحلية هذا العام، تمتع رأس الخيمة بشعبية كبيرة بين الراغبين في قضاء عطلاتهم بالدولة، وذلك بفضل النمو المستمر في أعداد الفنادق الجديدة، أو التي أعيد تحديثها بالكامل لتقديم تجارب فريدة من نوعها في الإمارة.