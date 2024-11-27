2.75 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 2.75 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس، ثاني التعاملات بالأسبوع الجاري، التي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 1.93 مليار درهم بعد تنفيذ 632 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات أمس، كانت «داماك هيلز» بقيمة 248.25 مليون درهم، ثم منطقة «موتور ستي» بنحو 151.09 مليون درهم، ثم منطقة الحبية الرابعة بنحو 142.28 مليون درهم.