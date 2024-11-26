"دناتا" للسفريات تكشف النقاب عن أكثر الوجهات شعبية لقضاء إجازة عيد الاتحاد 2024

كشفت دناتا للسفريات عن أكثر الوجهات السياحية شعبية لقضاء إجازة عيد الاتحاد 2024 بين المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، حيث شملت قائمة أبرز 5 وجهات دولية من حيث عدد الحجوزات كلاً من تايلاند، جزر المالديف، المملكة المتحدة، سريلانكا وتركيا.

وحافظت تايلاند على مركز الصدارة كأكثر الوجهات السياحية الدولية شعبية، وهي المكانة التي احتلتها خلال عطلة عيد الاتحاد في العام الماضي، بينما انضمت سريلانكا إلى القائمة نتيجة تضاعف حجم الحجوزات إليها تقريباً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد استأثرت الوجهات الدولية بنحو 85% من إجمالي الحجوزات، بينما استأثرت العطلات المحلية في دولة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15%، غير أن هذه النسبة قد ترتفع بالنظر إلى أنه جرت العادة تقليدياً على حجز العطلات المحلية في تواريخ قريبة من تاريخ بدء العطلة، الأمر الذي يرجح معه ارتفاع حصة هذه العطلات.