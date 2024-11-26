«فلاي دبي» تضيف «العلمين» في مصر إلى وجهاتها الصيفية

أعلنت «فلاي دبي» أنها ستطلق رحلات موسمية صيفية جديدة إلى مطار العلمين الدولي، وستوفر الرحلات الجديدة لعملاء «فلاي دبي» المزيد من الخيارات للسفر في الصيف المقبل إلى واحدة من أكثر وجهات العطلات الجديدة جاذبية في المنطقة.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى الوجهة المتوسطية يومياً من المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي، خلال الفترة من 21 يونيو إلى السابع من سبتمبر 2025، وستوفر الرحلات المباشرة للعملاء من دبي، وعبر شبكة الناقلة المتنامية، سهولة الوصول إلى الساحل الشمالي في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «نحن سعداء بإضافة العلمين إلى شبكة وجهاتنا الصيفية الموسمية، وستتيح هذه الخدمة الجديدة لعدد أكبر من الزوار الاستمتاع بالسواحل المتوسطية الخلابة، والشواطئ الجميلة والأجواء النابضة بالحياة في منطقة الساحل الشمالي لمصر، ملتزمون دوماً بتسهيل حركة التجارة والسياحة في الأسواق غير المخدومة، وربطها عبر مركز الطيران في دبي».

ومع إضافة العلمين إلى الوجهات الصيفية تزيد «فلاي دبي» من شبكتها في مصر إلى ثلاث وجهات، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة (سفنكس)، وتوفر 21 رحلة أسبوعية، وشهدت «فلاي دبي» طلباً متزايداً على عملياتها إلى المطار الجديد في القاهرة منذ إطلاق رحلاتها العام الماضي، ما يمنح الركاب المزيد من الخيارات للسفر عبر بوابة جديدة إلى العاصمة.

من جهته، قال نائب رئيس أول إقليمي- العمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في «فلاي دبي»، سودهير سريدهران: «نواصل دوماً استشراف فرص النمو الجديدة لتوسيع شبكتنا، وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملائنا، خصوصاً خلال فترات السفر المزدحمة، وتعد العلمين إضافة جديدة إلى وجهاتنا الصيفية التي تشمل وجهات مميزة، مثل باتومي وبودروم وكورفو ودوبروفنيك وميكونوس وسانتوريني وأولبيا، ونحن واثقون بأن العلمين ستكون وجهة جاذبة للمسافرين من دولة الإمارات، وكذلك عبر مختلف وجهات شبكة الناقلة».

وكانت «فلاي دبي» قد أطلقت رحلات إلى بازل في سويسرا، وبايراوه في نيبال، وإسلام أباد ولاهور في باكستان، وكرمان وجزيرة كيش في إيران، ونمت شبكة الناقلة لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 55 دولة بجميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.