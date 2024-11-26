«فورورد كيز»: 14% نمواً في حجوزات السياحة إلى دبي خلال ديسمبر

توقعت مجموعة «فورورد كيز»، المتخصصة في تحليلات وبيانات السفر، ارتفاع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دبي خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 14% خلال ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن الإمارة تستحوذ على 40% من حجوزات السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون.

وقال مدير الأبحاث في مجموعة «فورورد كيز»، أوليفر بونتي، إنه «استناداً إلى الحجوزات لدبي، حتى تاريخ السابع من نوفمبر الجاري، من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دبي في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأضاف بونتي لـ«الإمارات اليوم» أن «الأسواق الرئيسة التي تقود هذا النمو إلى دبي، تتمثل في كل من السوق الكويتية بنسبة تزيد على 23%، تليها ألمانيا بنسبة 19%، وإيطاليا بنسبة 18%، من حيث النمو في معدل الحجوزات»، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة، التي تعدّ من أكبر الحجوزات إلى دبي، شهدت زيادة بنسبة 8% خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بمستويات عام 2023.

وتابع بونتي أنه استناداً إلى قاعدة بياناتها الدولية، من المتوقع أن ينمو عدد الزوار الدوليين القادمين إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7%، مضيفاً أن «دبي تظل أكبر وجهة في المنطقة ككل، حيث تمتلك أكثر من 40% من حصة السوق في عدد الحجوزات إلى دول مجلس التعاون، خلال الربع الأخير من هذا العام».

وبخصوص مستويات الأداء في دبي خلال ديسمبر، الذي يتزامن مع موسم الأعياد والإجازة الشتوية، قال بونتي: «من المتوقع أن يتجاوز أداء ديسمبر في الإمارة مستويات عام 2023»، مضيفاً أنه «اعتباراً من السابع من نوفمبر ارتفعت الحجوزات السياحية لشهر ديسمبر بنسبة 14%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023».

وأضاف: «يُظهِر العديد من الأسواق طلباً قوياً بشكل خاص خلال ديسمبر، بما في ذلك أسواق كل من الكويت بنسبة (+64%)، وروسيا (+33%)، وفرنسا (+32%)، كما تسهم أسواق رئيسة أخرى، مثل المملكة المتحدة (+16%)، وألمانيا (+28%)، في تعزيز التوقعات الإيجابية لتدفق الزوار إلى دبي خلال ديسمبر».

إلى ذلك، أشار بونتي إلى أن الطلب من المسافرين الأثرياء، من دبي وإليها يتواصل، وبالمثل يشهد الزوار الدوليون القادمون زيادة أكبر في حجوزات الدرجة الممتازة، مع معدل نمو أعلى بنقطتين مئويتين مقارنة بالدرجة الاقتصادية، وهذا يؤكد بشكل أكبر الطلب المتزايد على السفر الممتاز من دبي وإليها.

وبحسب أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقطبت الإمارة 13.29 مليون سائح دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ12.40 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 7%، وبحسب بيانات للدائرة واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.

. أداء قوي من أسواق الكويت وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

. طلب متنامٍ من الأثرياء على درجات السفر الممتازة.