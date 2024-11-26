3934 تقرير متسوّق سري لتقييم شركات في دبي خلال 6 أشهر

كشفت غرف دبي، أمس، عن إصدارها 3934 تقرير متسوّق سري للشركات المشاركة في برنامج الخدمة المتميزة، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تتلقى الشركات المسجلة في البرنامج زيارات مفاجئة من المتسوّق السري، وتستقبل تقارير تقييمية خلال كل ربع من العام.

جاء ذلك خلال ندوة «الخدمة المتميزة»، التي نظّمتها غرف دبي على مدى يومين، بهدف تمكين شركات القطاع الخاص من تطوير تجربة العملاء واستشراف آفاقها وتوجهاتها المستقبلية، ومواكبة أبرز المستجدات وأفضل الممارسات العالمية المرتبطة بمعايير وجودة الخدمات في قطاعات الأعمال كافة.

وتندرج الندوة التي حضرها 200 مشارك في إطار برنامج الخدمة المتميزة، الذي أطلقته غرف دبي العام الماضي، لتعزيز ثقافة خدمة المتعاملين الاستثنائية وإثراء تجاربهم، وتحسين ممارسات القطاع الخاص والارتقاء بأدائه في مجال خدمة المتعاملين.

وتعرّف المشاركون إلى البرنامج، الذي تتيح غرف دبي من خلاله للقطاع الخاص فرصة تقييم تجربة وخدمة المتعاملين، خلال تقارير المتسوّق السري.

وتحصل الشركات المشاركة في البرنامج على تقارير فصلية من المتسوّق السري تحدد نقاط القوة وجوانب التحسين والتطوير في الخدمات والعلامة التجارية، ويغطي البرنامج قطاعات متعددة، منها مراكز التسوّق، وقطاع الترفيه والضيافة، وتجار التجزئة المتخصصون، وقطاعا الصحة والرفاهية، والـ«هايبرماركت»، وتجار الأزياء، إضافة إلى الخدمات الرقمية وقطاع الخدمات.

ويتم تقييم الشركات، التي تتقدم للمشاركة في البرنامج، من خلال معايير اعتُمدت وفق أفضل الممارسات العالمية، وتشمل شكل ومظهر فرع الشركة، والسلامة والصحة والرفاهية، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتوصيل الخدمة، وآلية دفع وتسديد المعاملات، والخدمات التي تستهدف أصحاب الهمم، وقياس سعادة المتعاملين، والإضافة النوعية للخدمات المقدمة ومن ضمنها التواجد والحضور الرقمي.

وتضمنت الندوة جدول أعمال حافلاً بجلسات حوارية تفاعلية، ما وفّر للشركات فرصة نوعية لاكتساب رؤى معمقة قدمها خبراء محليون ودوليون في مجال التميز المؤسسي، والتعرف إلى أبرز الخبرات والابتكارات والنماذج العملية الخاصة بتطوير تجارب المتعاملين المتكاملة.

وشهدت فعاليات الندوة استعراض أفضل الممارسات في إدارة تجربة المتعاملين واستشراف آفاقها المستقبلية، بما يشمل دور الذكاء الاصطناعي والقنوات المتعددة في تعزيز التعامل المباشر مع المتعامل، كما تم بحث أطر وآليات تطوير الثقافة المؤسسية المرتكزة على خدمة المتعاملين ومستقبل مراكز الاتصال، مع مناقشة معايير قياس تجربة المتعاملين وتقييم مستويات الخدمة، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتميز في خدمة المتعاملين.