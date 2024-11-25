«طيران الإمارات» تتيح تتبع مسار رحلة «إيرباص A350» الجديدة حتى وصولها دبي

أعلنت «طيران الإمارات» عن إنجاز مهم على صعيد أسطولها، مع تسلمها أول طائرة من طراز «إيرباص A350».

وأفادت الشركة في بيان لها، بأن الطائرة التي تحمل ترخيص «A6-EXA» تعد أول طائرة من بين 65 طائرة من طراز «A350» سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة، وذلك في أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول «طيران الإمارات» منذ عام 2008.

وكشفت «طيران الإمارات» أنه تم تسليم الطائرة رسمياً إليها صباح اليوم الإثنين، في ما من المقرر أن تقلع في رحلتها من تولوز إلى دبي اليوم في الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي.



ولفتت إلى أنه يمكن لعشاق الطيران ومحبي طائرة «إيرباص A350» متابعة الرحلة في الوقت الفعلي على «Flight Radar 24»، مشيرة إلى أنه وبمجرد هبوط الطائرة في دبي، سيتم وضع اللمسات النهائية عليها في المركز الهندسي لـ«طيران الإمارات» قبل الكشف عنها رسمياً في فعالية خاصة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وأكدت «طيران الإمارات» أن رحلة التسليم لأحدث عضو في أسطول «طيران الإمارات» كانت مدعومة بمزيج من وقود الطائرات ووقود الطيران المستدام (ساف).

وستدخل الطائرة الخدمة رسمياً في الثالث من يناير المقبل، في رحلتها إلى وجهتها الأولى، إدنبرة، تليها ثماني وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا.