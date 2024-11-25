خالد بن محمد يزور معرض «أبوظبي للقوارب» في دورته السادسة

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته السادسة، التي أقيمت فعالياتها من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، في مركز «أدنيك» أبوظبي بقاعة «المارينا».

واستهل سموّه الزيارة بجولة في أروقة المعرض، اطَّلع خلالها على عدد من الأجنحة الوطنية والعالمية المشاركة، حيث استمع إلى شرح مفصّل، قدّمه ممثلو الأجنحة عن أبرز منتجاتها وابتكاراتها في مجالات صناعة القوارب واليخوت، وأحدث التقنيات المستخدمة في قطاعات تصنيع معدات الصيد والرياضات المائية.

رافق سموّه، خلال الزيارة، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفاء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، حميد مطر الظاهري.

يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب يمثّل منصة عالمية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، وعقد الشراكات الاستراتيجية في مجالات صناعة القوارب واليخوت ومعدات الصيد والرياضات المائية.