تسليم «تيراسيس مراسي درايف» باستثمارات 400 مليون درهم

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كي ميفينز» في الإمارات، منذر العلي، أن سوق العقارات في دبي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عام 2024، حيث أسهمت عوامل متعددة في تعزيز جاذبية الإمارة وجهة استثمارية عالمية، من بينها الاستقرار الاقتصادي، والمبادرات الحكومية المحفزة، وارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية.

وأشار إلى أنه في إطار النمو الكبير للسوق العقارية في دبي تم أخيراً قيام «كي ميفينز» للتطوير العقاري بتسليم مشروعها «تيراسيس مراسي درايف»، الذي تم إنشاؤه باستثمارات تتعدى 400 مليون درهم.