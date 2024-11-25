وثائق لإصدار شهادة إنجاز بناء في دبي

استحدثت سلطة دبي للتطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين، ومن بينها خدمة طلب إصدار شهادة إنجاز بناء في دبي. وتتضمن الأوراق المطلوبة، استمارة طلب شهادة إنجاز البناء (في حال تقديم الطلب عن طريق مركز خدمة المتعاملين)، ونسخة من شهادة الدفاع المدني، إضافة إلى دراسة معتمدة لتأثير الحركة المرورية، وشهادة امتثال من الاستشاري الرئيس.

وتبلغ رسوم إصدار الشهادة 7500 درهم.