أبوظبي تتصدر مشهد ضمان الجودة تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين»

تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين»، تواصل إمارة أبوظبي تأكيد ريادتها في ضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منافذ البيع في الأسواق المحلية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز جودة الخدمات والمنتجات والتأكد من خلوّها من المواد التي قد تشكّل خطراً على الصحة العامة.

وتلعب الجهات المعنية في إمارة أبوظبي دوراً محورياً في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية، وضمان جودة المنتجات المتداولة، حيث يعمل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتنسيق مع جهات حكومية وشبه حكومية، على ضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير المعتمدة.

ويحرص المجلس على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في أسواق أبوظبي، من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات المجلس.

ويسعى المجلس بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته، من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وحقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس التزامه المستمر بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية، وضمان جودة المنتجات والخدمات، حيث تأتي هذه النتائج ترجمة لجهود المجلس في دعم الاقتصاد المحلي وحماية حقوق المستهلكين، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس، قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال الفترة المذكورة، بالتفتيش على 31 ألفاً و627 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وسحب 33 منتجاً من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة، فيما تم تصحيح 14 منتجاً.

وتحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس من 3750 أداة قياس قانونية خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها نحو 306 عبوات.

ونفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 125 ألفاً و481 فحصاً مخبرياً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدّمها وتشمل الأغذية والسوائل والمياه، والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء، وزيوت المحولات، والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل. ووفقاً للبيانات، سجلت الفحوص المخبرية للمياه النصيب الأكبر من إجمالي الفحوص التي نفّذها مختبر الفحص المركزي خلال الربع الثالث من العام، حيث نفذ نحو 66 ألفاً و157 فحصاً مخبرياً للمياه، تليها فحوص الأغذية والسوائل بـ44 ألفاً و750 فحصاً.

وسجل المختبر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الفحوص المخبرية للعينات البيئية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت الفحوص في هذا المجال نحو 8027 فحصاً مخبرياً.

وتعكس هذه المؤشرات حرص المجلس على تكثيف الجهود للحفاظ على البيئة، من خلال الفحص الدوري للعينات البيئية.