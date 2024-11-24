510 ملايين دولار مبيعات معرض «ميهاس @دبي»

اختتم معرض «ميهاس@دبي» العالمي للحلال أعماله، مسجلاً مبيعات بقيمة 510 ملايين دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية (ماتريد)، محمد مصطفى عبدالعزيز، أن دولة الإمارات أسهمت بنسبة 42% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، حيث بلغت 7.98 مليارات دولار، بنمو نسبته 11.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار عبدالعزيز إلى أن صادرات ماليزيا إلى الإمارات بلغت 2.61 مليار دولار، بزيادة 3% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بزيادة الطلب على المجوهرات، ومنتجات البترول، والأغذية المصنعة، والآلات والمعدات.