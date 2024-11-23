«سكاي واردز طيران الإمارات» يطرح عروضاً حصرية خلال «موسم الأعياد»

كشف برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» عن طرح عروض حصرية خلال موسم الأعياد، هذا العام، في «مول أميال سكاي واردز»، وتطبيق «سكاي واردز إيفريداي»، «ذا بستر كولكشن»، وفنادق «سكاي واردز طيران الإمارات».

وتتيح عروض الموسم مضاعفة الأميال المكتسبة أثناء الاستمتاع بإقامات فندقية عالمية المستوى، والتسوق في بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة عبر الإنترنت وداخل المتاجر، وتناول الطعام، أو الاسترخاء في أفضل الأماكن في جميع أنحاء المدينة.

ويضم مول «أميال سكاي واردز» كل ما يناسب الجميع، من الأزياء الراقية والجمال والإلكترونيات، ومنتجات الصحة والعافية. وبدءاً من اليوم يمكن للمتعاملين ربح 30% أميالاً إضافية على جميع المشتريات التي تتم دون حد أدنى للإنفاق حتى الخامس من ديسمبر 2024، إلى جانب 2000 ميل إضافي على أول عملية شراء عبر الإنترنت باستخدام بطاقة فيزا، عند إنفاق 185 درهماً على الأقل حتى 31 مارس 2025.

كما يمكن للأعضاء جمع أميال لدى أكثر من 300 شريك مع تطبيق «سكاي واردز إفريداي»، حيث يمكن للمتعاملين تنزيل التطبيق، وحفظ ما يصل إلى خمس بطاقات خصم أو ائتمان، فيزا أو ماستر كارد لكسب أميال.

وأقامت «سكاي واردز إيفريداي»، أخيراً، شراكة مع «جيت أفينيو»، ومركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للأعضاء كسب ميل واحد مقابل كل ثلاثة دراهم يتم إنفاقها لدى أكثر من 70 منفذ بيع بالتجزئة ومطعماً.

ويمكن للأعضاء أيضاً ربح 5000 ميل مكافأة على أول حجز فندقي لهم مع فنادق «سكاي واردز طيران الإمارات» عند الدفع ببطاقة فيزا، صالحة للإقامات الفندقية حتى 31 مارس 2025.

ويضم برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» 33 مليون عضو حول العالم. ويقدّم برنامج الولاء أربع فئات من العضوية: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تمنح كل فئة امتيازات حصرية.