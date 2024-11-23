شراكة بين «مصدر» و«صندوق طريق الحرير» في الطاقة المتجددة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، و«صندوق طريق الحرير» الصيني، توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، مع التركيز بشكل رئيس على الدول النامية، ودول الجنوب العالمي.

وقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، ورئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، زو جون، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف (COP29) في باكو.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستؤسس «مصدر» و«صندوق طريق الحرير» شراكة استراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة، تشارك فيها «مصدر» مستثمراً أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.

ويعتزم «صندوق طريق الحرير» استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني (10.28 مليارات درهم) في مشاريع مشتركة مع «مصدر»، في حين لدى «مصدر» استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.

وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار استراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك «صندوق طريق الحرير» مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد على سبعة غيغاواط في مناطق مبادرة «الحزام والطريق»، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية.

وقال محمد جميل الرمحي، إن «التعاون بين (مصدر) و(صندوق طريق الحرير) اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة».