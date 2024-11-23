الإمارات تشارك في مؤتمر للتصاميم الصناعية

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية وأقيم في الرياض من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث يمثّل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة التي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية، والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم.