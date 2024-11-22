«الإحصاء»: أكثر المشتغلين في الفئة العمرية بين 35 و39 عاماً
القطاع الخاص يستحوذ على 76.7% من القوى العاملة في الدولة
أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن 76.7% من القوى العاملة في الدولة (15 عاماً فأكثر) يعملون في القطاع الخاص، بينما يعمل 5% من المشتغلين في القطاع المشترك (حكومي وخاص)، ويعمل 4.2% من المشتغلين في القطاع الحكومي المحلي، بينما يعمل 3.5% منهم في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأوضح المركز في «مسح القوى العاملة» لعام 2023، الذي أصدره، أمس، أن 7.8% من المشغلين يعملون لدى أسر خاصة، ويعمل 2% في القطاع الأجنبي، بينما يعمل 0.3% دون منشأة، ويعمل 0.1% في هيئات غير هادفة للربح، والنسبة المتبقية غير مبينة في جداول المركز.
ولفت المركز إلى أن أكثر المشتغلين هم في الفئة العمرية بين 35 و39 عاماً بنسبة 21.1% من إجمالي المشتغلين، يليهم المشتغلون في الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً بنسبة 20.6%، يليهم المشتغلون في الفئة العمرية بين 40 و44 عاماً بنسبة 16%.
وبيّن المسح أن 19.2% من المشتغلين يعملون في مهن أولية، بينما يعمل 15.3% حرفيين، و14.7% يعملون اختصاصيين، و13.7% يعملون في مجال البيع والخدمات، و11.5% منهم مشرّعون وكبار موظفين ومديرون، بينما يعمل 10.5% فنيين ومساعدي اختصاصيين، و7% يعملون مشغّلي مصانع وآلات وعمال تجميع، و5.1% من الموظفين المكتبين المساندين، و1% من العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والبقية غير مبيّنين في جداول المركز.
وكشف المسح أن 16.5% من المشتغلين يعملون في قطاع التشييد، بينما يعمل 15.8% في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، و8.6% يعملون في الصناعة التحويلية، و7.9% يعملون في أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً، و7.6% يعملون في أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، و5.7% في النقل والتخزين، و5.1% في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و4% في الأنشطة المهنية والعلمية، و4.7% يعملون في أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم، و3% في أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، و3% في الأنشطة المالية وأنشطة التامين، و2.9% يعملون في التعليم، و2.7% في أنشطة المعلومات والاتصالات، و2.2% في الأنشطة العقارية، و1.7% في أنشطة الخدمات الأخرى، و0.7% في أنشطة الفنون والترفيه والتسلية، و0.1% في أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية، والبقية غير مبينين في جداول المركز.
وأظهر المسح أن 94.8% تقريباً من إجمالي المشتغلين يعملون بأجر، و3.6% أصحاب عمل، و1.2% يعملون لحسابهم، و0.4% يعملون لدى الأسرة مقابل أجر أو أرباح.
وحول توزيع المشتغلين حسب التحصيل العلمي، بيّن المسح أن 26.2% يحملون شهادة المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، و24.3% يحملون شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، و13.3% يحملون شهادة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، و8.3% يقرأون ويكتبون، و8.1% يحملون الشهادة الابتدائية، و7.7% يحملون شهادة الماجستير أو ما يعادلها، و6.2% يحملون شهادة التعليم العالي قصير الأمد، والبقية يحملون شهادات مختلفة.
وأشار المسح إلى أن معدل البطالة بين السكان (15 عاماً فأكثر)، بلغ 2.1%، وأن أعلى معدلات البطالة بين السكان في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً، تليها الفئة العمرية بين 20 و24 عاماً.
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