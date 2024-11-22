"دبي المالي" يرتفع 2.8% ويربح 18.35 مليارات درهم خلال 16 جلسة

عزز سوق دبي المالي مكاسبه بإضافة نحو 18.35 مليارات درهم إلى رأسماله السوقي خلال الـ 16 جلسة الأخيرة وتحديدًا منذ تداولات نهاية شهر أكتوبر الماضي وحتى ختام تعاملات الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية وإفصاح الشركات الكبرى عن نتائج أعمال قوية بالربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 759.47 مليار درهم مليار درهم في نهاية جلسات شهر أكتوبر الماضي، إلى 777.82 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة الجمعة. وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة ناهزت 2.88%، أو ما يوازي 132.59 نقطة ليرتفع إلى مستوى 4723.64 نقطة في نهاية تداولات يوم الجمعة من مستوى 4591.05 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعَي البنوك والعقارات.

وخلال تلك الفترة من التداولات، بلغت محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بسوق دبي المالي نحو 374.3 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 3.845 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 3.472 مليار درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 4.86 مليار درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 4.48 مليار درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 374.3 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 3.87 مليار درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 3.42 مليار درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 452.07 مليون درهم، محصلة «شراء».

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد 3.57 مليار درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 3.15 مليار درهم، لتكون المحصلة «بيع» بنحو 423.96 مليار درهم.

وبنهاية تعاملات الجمعة وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع المؤشر العام (فادجي) بنسبة 0.87% بالغا مستوى 9231.65 نقطة بسيولة بلغت 950.79 مليون درهم، واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 203.8 مليون درهم، وأغلق متراجعاً بنسبة 0.98% عند 403 درهم.