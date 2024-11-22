مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعلن عن حملة "إسكان المستقبل" التوعوية

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إطلاق حملة توعوية جديدة تحت عنوان "إسكان المستقبل"، تستهدف الدوائر الحكومية، الطلاب، والمتعاملين. وتنشر الوعي بالخدمات الإسكانية المبتكرة والمستدامة التي تقدمها المؤسسة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويدعم تحقيق رؤية دبي 2040 لتحسين جودة الحياة.

تفاصيل الحملة

تتضمن حملة "إسكان المستقبل" سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي تهدف إلى تزويد المشاركين بمعلومات شاملة حول الخدمات الإسكانية. ستسلط هذه الورش الضوء على أهمية استخدام العقود النموذجية (الاسترشادية) عبر قنوات التواصل المختلفة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، المؤثرين، ومراكز تقديم الخدمات. كما ستتناول الورش كيفية تقييم أثر استخدام هذه العقود في تقليل النزاعات المتعلقة ببناء مساكن المواطنين، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.

إلى جانب ذلك، تتضمن الفعاليات جلسات تفاعلية للإجابة على استفسارات المشاركين، إضافة إلى تقديم جوائز تحفيزية لتعزيز التفاعل والانخراط في الحملة.

جهود مستمرة

صرّح السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "نسعى من خلال حملة 'إسكان المستقبل' إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التخطيط الإسكاني المستدام. هذه الحملة جزء من جهودنا المستمرة لتوفير خدمات إسكانية مبتكرة تدعم الاستقرار الأسري وتساهم في تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية."

وأضاف الفلاسي أن الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف المؤسسة، مشيرًا إلى أهمية توعية الجيل الجديد من خلال إشراك الطلاب في ورش العمل.

رؤية دبي

تمثل هذه الحملة خطوة رئيسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة، التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات باستخدام أحدث التقنيات. وتسعى المؤسسة من خلال الحملة إلى تعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

دعوة للمشاركة

تدعو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان جميع الفئات المستهدفة للمشاركة في ورش العمل القادمة والاستفادة من المعلومات القيمة التي تقدمها. يمكنكم زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.mbrhe.gov.ae للتعرف على المزيد من التفاصيل والتسجيل في الفعاليات.