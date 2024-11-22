4.4 مليار درهم تداولات العقارات في الشارقة خلال أكتوبر

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة أعلى قيمة تداول شهرية خلال شهر أكتوبر الماضي بـ 4.4 مليار درهم،. فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,883 معاملة، وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 14 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

و أوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى 4,883 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,415 معاملة، بنسبة 29% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 9.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.3مليار درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,025 معاملة ونسبتها 61.9% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع في 126 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 693 أرضاً فضاء، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 450 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 272 معاملة.

وسجلت منطقة «الممزر» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أكتوبر الماضي على أرض فضاء بقيمة بلغت 62 مليون درهم. كما سجلت منطقة «الممزر» أيضاً أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال ذات الشهر على أرض فضاء بقيمة بلغت 386 مليون درهم.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,145معاملة، وواصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 257 معاملة، تلتها منطقة الخان بـ 106 معاملات، ثم منطقة مزيرعة بـ 92 معاملة، ومنطقة تلال بـ 81 معاملة.

وأما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 258.6 مليون درهم، تلتها منطقة تلال بـ 161.6 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 130.5 مليون درهم، ومنطقة الخان بـ 83.2 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 226معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بواقع 193 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 133.6 مليون درهم.