مكتوم بن محمد: دبي حريصة على تقديم تسهيلات لتمكين المجموعات الفندقية من النمو

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، في مقر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» الرائدة عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، سيباستيان بازين.

وأعرب سموّه، خلال اللقاء، عن تقديره للحضور المميز للمجموعة العالمية في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، من خلال مجموعة الفنادق المتنوّعة التي تتولى تشغيلها في الدولة، والتي تضم آلافاً عدة من الغرف الفندقية، بما لهذا الوجود من أثر في دعم قطاع الضيافة المتنامي، ومواكبة خطط دبي الطموحة للتوسع فيه انطلاقاً من موقعها مقصداً سياحياً رئيساً في المنطقة، وإحدى أهم الوجهات السياحية البارزة عالمياً.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن قطاع الضيافة يحمل العديد من الفرص الواعدة بفضل ازدهار مكانة الدولة على خريطة السياحة والاستثمار العالمية، والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، والشراكة النموذجية التي تجمعها بأكبر الأسماء العاملة في هذا المجال على مستوى العالم، ومن أبرزها مجموعة أكور، بما تملكه من خبرة طويلة في القطاع.

وأشار سموه إلى حرص إمارة دبي على تقديم كل أوجه التسهيلات الممكنة لتمكين المجموعات الفندقية الرائدة من النمو والتوسع، وبما يواكب الأهداف المرجوة للسياحة كقطاع رئيس في منظومتها الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل الإمارة استحداث معايير جديدة للتميز في مجال الضيافة ورفع سقف التنافسية في خدماته، بما يضمن للسائح كل مقومات الراحة والرفاهية خلال زيارته لها.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (أكور) الرائدة عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، وناقشنا خلال اللقاء خطط المجموعة العالمية لتوسيع تواجدها في المنطقة في ضوء الدعم القوي الذي توفره دولة الإمارات لقطاع الضيافة، والذي يُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد».

وأضاف سموه: «استعرضنا آفاق التعاون بين دبي والمجموعة في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندتها الاقتصادية D33، لتكون من أهم ثلاث وجهات عالمية للزائرين».

وتابع سموه: «الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الضيافة الذي يحمل فرصاً اقتصادية واعدة، في ظل ازدهار مكانة الإمارات على خارطة السياحة والاستثمار العالمي».

وقال سموه: «إمارة دبي حريصة على تقديم كافة أوجه التسهيلات الممكنة، لتمكين المجموعات الفندقية الرائدة من النمو والتوسع، والقادم أفضل في الإمارات».

وتناول اللقاء مجمل أعمال مجموعة «أكور» في الإمارات، وخطط المجموعة العالمية لتوسيع دائرة وجودها على مستوى المنطقة بصورة عامة، لاسيما في ضوء الدعم القوي الذي توفره دولة الإمارات لقطاع الضيافة الذي يُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد، والنمو المطرد لأعداد السائحين والزوار الذين تستقبلهم الدولة سنوياً من مختلف أنحاء العالم، وآفاق التعاون بين دبي والمجموعة في ضوء المستهدفات الطموحة للإمارة لمستقبل قطاعها السياحي، التي حددتها أجندتها الاقتصادية D33 بأن تكون من أهم ثلاث وجهات عالمية للزائرين، لاسيما في مجالات السياحة التخصصية والأعمال بحلول عام 2033.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد هادي الحسيني، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، هلال سعيد المرّي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، هشام عبدالله القاسم.

يُشار إلى أن مجموعة «أكور» يندرج تحتها أكثر من 45 علامة تجارية، وتشغل 5700 منشأة فندقية حول العالم، تضم 840 ألف غرفة فندقية في أكثر من 110 دول، وتضم فريقاً ضخماً يصل إلى أكثر من 330 ألف موظف.

مكتوم بن محمد:

• قطاع الضيافة يحمل العديد من الفرص الواعدة بفضل ازدهار مكانة الدولة على خارطة السياحة والاستثمار العالمية.

• دبي تواصل استحداث معايير جديدة للتميز في مجال الضيافة، ورفع سقف التنافسية في خدماته.