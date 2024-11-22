«المالية»: طلب قوي على مزاد صكوك الخزينة الإسلامية

أعلنت وزارة المالية، أمس، بصفتها الجهة المُصدِرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر نوفمبر، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الرابع لعام 2024، كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم تسلّم عطاءات بقيمة 5.43 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.9 مرات.