«دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم تأسيس 485 شركة ناشئة في 9 أشهر

كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، عن إسهامها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو سنوي بلغ 380%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.

وأوضحت الغرفة، في بيان، أن قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة استحوذ على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليه قطاع التقنية المالية بـ9%، ثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ7%، ومن ثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ7%، تلاه قطاع التقنية الصحية بـ7%. وعملت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على تدريب 787 إماراتياً على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن إطار مبادرة «طبّق في دبي» التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول عام 2025 مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية، وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد، بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً تضاف إلى اقتصاد دبي.

وقال العلماء إن إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية، وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل.