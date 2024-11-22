شركات تطرح قوارب مُقاوِمة لدُوار البحر وأقل استهلاكاً للوقود

انطلقت في مركز أدنيك أبوظبي، أمس، فعاليات النسخة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وطرحت شركات وطنية وأجنبية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها قوارب صُنعت في الإمارات مجهزة بتقنيات حديثة وتمتاز بمقاومتها لدوار البحر، فضلاً عن مواصفاتها من حيث الصلابة، والعُمر الطويل، والاستهلاك الأقل للوقود، ويشارك في المعرض أكثر من 813 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية عارضة، تعرض 175 قارباً، بعضها يطرح للمرة الأولى من خلال المعرض.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إناتا للصناعات»، آلوي فيوجو، إن المجموعة تصنع القوارب في الإمارات، مدعّمة بتقنيات حديثة ومبتكرة، مثل استخدام ألياف الكربون عالية التقنية، وذلك بعد أن نقلت المجموعة الفرنسية الأصل معظم أعمالها إلى دولة الإمارات في السنوات الماضية، وأوضح أن المجموعة تطرح قوارب صُنعت في الإمارات، وهي مخصصة للتنقل خصوصاً بين الجزر، فيما يتميز بعضها بأنه مزّود بأجنحة تتيح الارتفاع فوق الماء وبالتالي لا يشعر الركاب بدوار البحر، فضلاً عما تتميز به القوارب من خفة، وأكد أن الطلب على القوارب في الإمارات كبير، فيما ينتظر أن يشهد زيادة خلال الفترة الراهنة.

من جانبه، قال الشريك في مصنع «الربان مارين» لتصنيع القوارب ومقره دبي، سيف الطاير، إن الشركة تطرح عبر المعرض النسخة الأولى من قوارب حديثة تصنعها في الإمارات من الـ«فايبر جلاس»، ما يجعل القارب متيناً ويحتاج إلى صيانة أقل، مع عمر تشغيلي أطول، مؤكداً ارتفاع الطلب على القوارب حالياً خصوصاً مع بدء الموسم الشتوي.

في السياق نفسه، قال المتحدث باسم «شركة ألفا للقوارب»، أحمد راشد الجنيبي، إن الشركة تطرح قوارب تم تصميمها وتصنيعها في الإمارات، وتطرح للمرة الأولى، من بينها قارب رياضي للصيد، لافتاً إلى أن القوارب تصنع من الـ«فايبر جلاس»، ما يجعلها أكثر صلابة وخفة، وأقل استهلاكاً للوقود.

وأكد الجنيبي وجود طلب كبير على القوارب من داخل الدولة وخارجها، ما يدعم طرح المزيد من القوارب الجديدة في السوق المحلية.

إلى ذلك، قال مدير إدارة السفن الصغيرة المصنوعة من الألياف الزجاجية في شركة أبوظبي لبناء السفن، ماجد الفلاسي، إن الشركة تعرض في المعرض قارباً مبتكراً يعد بمثابة بيت عائم بطول 30 متراً، وهو مصنوع من ألياف الـ«فايبر» و«الفوم»، ويتميز بالأمان العالي وقلة استهلاك الوقود، فضلاً عن أنه خفيف الوزن ويستطيع الإبحار في المياه الضحلة، ما يناسب الجُزُر، وأكد أن الشركة بدأت تصنيع القوارب الجديدة، وستطرحها في أسواق الدولة خلال العام المقبل، للطلب الكبير على قوارب النزهة والترفيه في الدولة.

101 شركة تشارك للمرة الأولى

قال مستشار الفعاليات الدولية - شركة أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، سعيد المنصوري، إن النسخة السادسة من المعرض تُعد الأكبر في تاريخه، بمشاركة أكثر من 813 شركة عارضة وعلامة تجارية محلية وعالمية، من بينها 101 شركة تشارك للمرة الأولى، فيما تصل مساحة المعرض إلى 75 ألف متر مربع بزيادة 15% على العام الماضي. وأوضح أن المعرض يضم 175 قارباً، بزيادة تصل نسبتها إلى 66% على عدد القوارب خلال نسخة العام الماضي، مشيراً إلى أن المعرض يوفر فرصاً كبيرة لاستكشاف صناعة القوارب والخدمات البحرية المقدمة من الشركات المختلفة.