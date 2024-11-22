«المالية الصينية» تدرج سندين بمليارَي دولار في «ناسداك دبي»

أعلنت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، عن إدراج سندين من وزارة المالية الصينية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة خمس سنوات.

وذكرت البورصة، في بيان، أن هذا الإدراج يأتي تماشياً مع الالتزام الاستراتيجي لدولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تؤكد عملية إدراج السندات المكانة المرموقة لـ«ناسداك دبي» كبورصة دولية رائدة لأدوات الدَّين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسة لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات في أكثر من 14 دولة.

وبعد هذا الإصدار وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.

وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في «ناسداك دبي»، حيث تم إدراج أدوات دَين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «يسرنا أن نرحب بهذا الإدراج من وزارة المالية الصينية، حيث يُشكل إضافة مهمة لمحفظتنا، ويسلط الضوء على التزامنا بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن «التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصاً تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في كلتا المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج المهم من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخاً للعلاقات الاقتصادية العميقة، والطموحات المالية المشتركة بين دولة الإمارات والصين».