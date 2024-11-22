الإمارات ضمن قائمة أكبر أسواق الطيران نمواً في العالم

قالت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن دولة الإمارات حلّت ضمن قائمة أكثر أسواق الطيران نمواً في العالم من حيث السعة المقعدية على رحلات الطيران، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» عام 2019 ومستويات العام الماضي أيضاً.

وأوضحت أن السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في دولة الإمارات تخطت حاجز الـ87 مليون مقعد (174 مليوناً في الاتجاهين) خلال العام الجاري، مقابل 78.8 مليون مقعد العام الماضي و75.7 مليون مقعد في عام 2019.

وذكرت المؤسسة في دراسة لها عن أداء النقل الجوي في العالم خلال 2024 مقارنة بمستويات عام 2019، أن الإمارات حققت مكاسب قوية مقارنة بنظيرتها من الأسواق الأخرى وبنسبة نمو 15% في السعة المقعدية مقارنة بعام 2019، ونسبة 10.5% مقارنة بعام 2023.

وبحسب بيانات المؤسسة، فقد حلّت الإمارات ضمن أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي (المحلي والدولي)، معزّزة مكاسبها بشكل متسارع مقارنة بمستويات عام 2019 القياسية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات سجلت نمواً من خانتين لتتجاوز بذلك معدل النمو العالمي، وأظهرت أن جميع شركات الطيران الكبرى تعمل على إضافة المزيد من السعة بأسرع ما يسمح به العرض.

وأوسطياً، أفادت «أو إيه جي» بأن الإمارات استحوذت على أكثر من 32% من حجم السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط، خلال العام الجاري، إذ سجلت نحو 270 مليوناً، لافتة إلى أن منطقة الشرق الأوسط، سجلت خلال العام الجاري نمواً بنسبة 4.8% و6% مقارنة بمستويات 2019 و2023 على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، قالت المؤسسة إن 2024 شهد استمرار نمو سعة شركات الطيران في بعض أنحاء العالم، مشيرة إلى أن من بين الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 100 مليون مقعد سنوياً، كانت شمال إفريقيا وأميركا الجنوبية العليا من أسواق النمو البارزة.

وأضافت: «أثرت إمدادات الطائرات وقضايا الصيانة في سعة شركات الطيران، وكان من الممكن أن يكون عام 2024 أفضل بكثير لصناعة الطيران».

وأوضحت أن تسليم الطائرات الجديدة كان تحدياً لأسباب مختلفة، ومقارنة بالتوقعات الأولية للعام الجاري، فإن من المرجح أن يسلم المُصنّعان الرئيسان: «بوينغ» و«إيرباص» طائرات جديدة بمعدل يقل عن 30% مما كانا يأملان، لافتة إلى أن تأثير عدم التسليم ترك شركات الطيران تكافح لتشغيل جداولها المخططة في البداية.

150 مليون مسافر متوقع

ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، أخيراً، أن التوقعات تشير إلى أن حركة المسافرين في مطارات دولة الإمارات ستصل إلى نحو 150 مليون مسافر، خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 134 مليون مسافر العام السابق، وأضافت أنه وفقاً للبيانات الأولية، فإن قطاع الطيران في دولة الإمارات يتجه إلى تحقيق أداء قياسي خلال العام الجاري في حركة المسافرين.

. الإمارات تستحوذ على نسبة 32% من السعة المقعدية في المنطقة خلال العام الجاري.