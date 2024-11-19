الإمارات الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك

كشف مؤشر «سبيدتيست» Speedtest العالمي، الذي يقيس سرعة الإنترنت في مختلف الدول، أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك المقدمة في الدولة، حتى نهاية أكتوبر الماضي، متفوقة بذلك على 110 أسواق دولية.

ووفقاً لبيانات المؤشر، فإن سرعة الإنترنت في دولة الإمارات تواصل ارتفاعها بشكل مطرد، حيث بلغت 428.53 ميغابت في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 413.1 ميغابت في نهاية سبتمبر السابق، ومقابل 323.6 ميغابت في نهاية يونيو 2024.

وجاءت قطر في المركز الثاني عالمياً بسرعة إنترنت بلغت 356.74 ميغابت، تلتها الكويت ثالثاً بسرعة 258.51 ميغابت، ثم الدنمارك التي حلت رابعاً بسرعة بلغت 149.73 ميغابت، ثم بلغاريا في المركز الخامس بسرعة 147.68 ميغابت.

وأظهر المؤشر أن دولة الإمارات جاءت في المركز الثاني عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة بلغت 300.54 ميغابت بنهاية أكتوبر الماضي، متقدمة خمسة مراكز في خدمات الإنترنت الثابت، حيث كان ترتيبها السابع عالمياً في نهاية عام 2023.

وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالمياً بسرعة بلغت 316.99 ميغابت، فيما حلت هونغ كونغ ثالثاً بسرعة إنترنت بلغت 296.97 ميغابت، تلتها تشيلي رابعاً بسرعة 279.14 ميغابت، ثم الولايات المتحدة الأميركية بسرعة 253.34 ميغابت.

يشار إلى أن مؤشر «Speedtest»، يعد من أهم وأدق مؤشرات الإنترنت عالمياً، ويوفر معلومات عن سرعة الإنترنت على مستوى العالم، بناء على إجراء مئات الملايين من الاختيارات الخاصة بسرعة الإنترنت بشكل شهري.

ويواصل مشغلا الاتصالات في الدولة، شركتا «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تطوير البنية التحتية لشبكات خدمات الاتصالات، والاستثمار بكثافة في أحدث التكنولوجيات العالمية المتعلقة بقطاع الاتصالات، بما فيها استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الاتصالات وتوفير الحلول المتنوعة لتلبي احتياجات قطاع الأعمال والأفراد.

21.3 مليون اشتراك في الهاتف المحمول

أظهرت أحدث إحصاءات صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أخيراً، أن عدد الاشتراكات في الهاتف المحمول بالدولة بلغ 21 مليوناً و397 ألفاً و750 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي.

وبلغ عدد اشتراكات الهواتف المحمولة 229.1 اشتراكاً لكل 100 نسمة، في نهاية مايو الماضي، في أعلى معدل وصلت إليه منذ ثماني سنوات.

كما بلغ عدد اشتراكات إنترنت النطاق العريض أربعة ملايين و12 ألفاً و674 اشتراكاً بنهاية مايو 2024، مقابل ثلاثة ملايين و717 ألفاً و32 اشتراكاً بنهاية مايو 2023، بزيادة تبلغ 295 ألفاً و642 اشتراكاً.

وبلغ عدد اشتراكات النطاق العريض لكل 100 نسمة 43 اشتراكاً بنهاية مايو 2024، لتصل إلى أعلى معدل في تاريخ الدولة، مقابل 40.2 اشتراكاً بنهاية مايو من العام الماضي.

. الدولة حلت ثانياً في سرعة الإنترنت الثابت.