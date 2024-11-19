معرض أبوظبي للطيران ينطلق اليوم في «أدنيك»

يستضيف «معرض أبوظبي للطيران» الذي تنطلق فعالياته اليوم، النسخة الافتتاحية من «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لوظائف الطيران» (MEAC)، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». ويشارك في هذا المعرض المتخصص في الوظائف، مجموعة من الشركات الرائدة والخبراء والمختصين بقطاع الطيران، وأكثر من 40 مدرسة متخصصة في مجال التدريب على الطيران، ليتيح بذلك للحضور إمكانية التواصل المباشر مع جهات العمل، ورفدهم بالرؤى حول المسارات المهنية ضمن قطاع الطيران سريع التطوّر. ويستعرض الحدث فرص التوظيف في شركات الطيران، لا سيما في مجالات طواقم المقصورات، وتدريب الطيارين، وإدارة المطارات، والهندسة.