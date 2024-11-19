متعاملون يشكون عدم توافر خدمة التحويل الفوري خلال عطلات البنوك

أفاد متعاملون مع بنوك بأن خدمة التحويل الفوري في بنوكهم غير متوافرة في أيام العطلات الرسمية والعطلة الأسبوعية.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن البنوك التي يتعاملون معها تحظى بالحصة الكبرى من قاعدة المتعاملين في الدولة، وهي من أول البنوك التي انضمت إلى منصة «آني» للتحويل الفوري، التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة للمصرف المركزي في أكتوبر 2023.

وبحسب الرسائل التي أدرجتها هذه البنوك ضمن تطبيقاتها الذكية، فضلاً عما أبلغتهم به مراكز خدمة المتعاملين لدى البنوك، فإن هناك وقتاً محدداً للتحويل يجب أن يتم خلاله، لينفذ بشكل فوري.

وأفادت هذه الرسائل بأنه «ستتم معالجة الطلبات التي يتم تقديمها في (يوم عمل) على الفور، وبحسب وقت ترحيل المعاملات لدى البنك، أمّا الطلبات التي يتم تقديمها خارج وقت الترحيل المعمول به في البنك أو في أيام العطل، فستتم معالجتها في يوم العمل التالي».

يُذكر أن شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة للمصرف المركزي، أعلنت في أكتوبر 2023 أنها أطلقت منصة «آني» المتطوّرة للدفع الفوري، تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، حيث تُمكن المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الدفع من تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين، وتتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية، تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «أغلبية البنوك الكبيرة انضمت بالفعل إلى منصة (آني)، كما تم رفع سقف التحويل اليومي الفوري من خلالها إلى 50 ألف درهم، لكن إذا زاد المبلغ عن ذلك فإن وقت التحويل يخضع لأيام العمل الرسمية، ويستغرق وقتاً وفق نظام المصرف المركزي».

وأضافت الهرمودي: «كل المتعاملين الذين يستخدمون منصة (آني)، بمبالغ 50 ألف درهم أو أقل، يتم تنفيذ تحويلاتهم في الوقت نفسه دون تأخير، وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

إلى ذلك، قال مصدر مصرفي في أحد البنوك، فضّل عدم نشر اسمه: «يتم تنفيذ التحويل المالي للمتعامل الذي يجري عملية التحويل عبر التطبيق الذكي، من دون أن يكون له حساب على منصة (آني)، وفقاً لأوقات الدوام العادية، أمّا إذا أنشأ المتعامل حساباً على منصة (آني) التي يتوافر لها رابط ضمن التطبيق الذكي أيضاً، فيتم تنفيذ التحويلات في الوقت نفسه وعلى مدار الساعة خلال أيام الأسبوع من دون توقف».

وأضاف: «التحويل عبر منصة (آني) يتم في أقل من 10 ثوانٍ، وباستخدام الهاتف المحمول للمستفيد فقط، أو رمز الاستجابة السريع (كيو آر كود)».

وتابع: «التحويل العادي - الذي يتم عبر التطبيق الذكي باستخدام رقم الحساب المصرفي أو (آيبان) وإدخال اسم المستفيد وبنكه والغرض من التحويل - يخضع لأوقات العمل الرسمية في معظم البنوك، أو بعد تسجيل البيانات والتحقق منها، وهذا أيضاً يستغرق بين أربع ساعات ويوم عمل كامل».

وأوضح أن البديل المتاح والأسرع هو أن ينشئ المتعامل حساباً على منصة «آني» لتفعيل الخدمة، وإتاحة التحويل الفوري من دون الحاجة إلى البيانات أعلاه، ويحتاج هنا فقط إلى رقم هاتف المتعامل المسجل لدى البنك المرسل إليه.