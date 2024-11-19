جهاز الرقابة المالية يختتم برنامج تأهيل الكوادر الفنية المواطنة

اختتم جهاز الرقابة المالية «برنامج تطوير قيادات الصفين الثاني والثالث» لتأهيل كوادره الفنية المواطنة، وذلك بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبر»، بهدف تعزيز قدراتهم القيادية والإدارية في مجال التدقيق، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المستقبلية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن البرنامج، الذي انطلق في مايو الماضي، واستمر ستة أشهر، شمل سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي تمحورت حول مهارات القيادة في مجال التدقيق، واستخدام مهارات تحليل البيانات لاتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى ورش خاصة بإدارة التغيير والأداء، كما تم تنظيم جلسات إرشادية فردية مع مختصين في مجالات القيادة والإدارة، بهدف تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على تحديد الأهداف واتخاذ القرارات.

وأكد مدير عام جهاز الرقابة المالية، عبدالرحمن الحارب، أهمية هذا البرنامج في دعم رؤية الجهاز لتطوير كوادره القيادية.

وقال إن «مشاركة موظفينا في هذا البرنامج، الذي جمع بين النظرية والتطبيق، يعكس التزام الجهاز تطوير مهارات الصفين الثاني والثالث، لضمان استمرارية الأداء المتميز، وتحقيق أهدافه المؤسّسية، حيث إن التدريب والتطوير المستمرين يعدان من الركائز الأساسية لرفع كفاءة العمل وتحقيق أهداف الجهاز في تحسين جودة التدقيق وتعزيز الأداء المؤسّسي بشكلٍ عام».

وأضاف أن البرنامج لا تقتصر أهدافه على تطوير المهارات القيادية فحسب، بل يعكس أيضاً التزام الجهاز بمبادئ الاستدامة والاستمرارية في تطوير الموارد البشرية، مشيراً إلى أن «المشاركين في البرنامج سيكون لهم دور محوري في تحقيق التميز المؤسسي في المستقبل، وذلك من خلال ما اكتسبوه من معارف ومهارات ستساعدهم على التكيّف مع التحديات المستقبلية، والقدرة على مواجهتها لتحقيق التميز في الأداء».