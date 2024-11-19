«دبي للاقتصاد الرقمي» تعزز جذب مواهب الذكاء الاصطناعي

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشتَي عمل لتعزيز جذب وتنمية المواهب المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دبي، وتطوير دور المرأة في القطاعات التكنولوجية، وذلك في إطار جهود الغرفة للارتقاء بمنظومة الأعمال الرقمية في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وذكرت الغرفة، في بيان، أمس، أن ورشة العمل الأولى التي حملت عنوان «مشهد المواهب الرقمية في دبي»، تناولت تنامي الطلب العالمي على الخبراء المتخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمواهب الرقمية، حيث تم بحث سبل تعزيز جاذبية منظومة الأعمال الرقمية في دبي للكفاءات المتخصصة بقطاعات التقنية المتقدمة وخاصة الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.

وشارك في الورشة مجموعة من الجهات المعنية بالاقتصاد الرقمي، منها الشركات التقنية والمؤسسات التعليمية ومسرعات الأعمال.

واستعرضت الورشة الثانية سبل تعزيز إسهام المرأة في الأعمال الرقمية، وتعزيز قدرتها على تأسيس شركة تقنية واعدة، كما تم تسليط الضوء على نماذج ناجحة وقصص ملهمة لرائدات أعمال، لاستلهام تجاربهن في تأسيس وتنمية شركات بارزة في قطاعات الأعمال الرقمية.

وتحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، من خلال تنظيم ورش عمل وفعاليات متخصصة لتفعيل الإسهام في تطوير منظومة الشركات الرقمية الناشئة في دبي، ومن خلال توفير منصات للحوار التفاعلي والتعاون وتبادل المعرفة، تحرص الغرفة على تمكين الشركات الناشئة من تعزيز إسهامها في تنمية الاقتصاد الرقمي بدبي.