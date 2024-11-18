تعاون بين "موانئ دبي العالمية" و"شنايدر إلكتريك" لتعزيز مهارات الشباب

وقّعت شنايدر إلكتريك المتخصصة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بهدف تعزيز مهارات شباب دولة الإمارات ضمن مجالي الاستدامة والتكنولوجيا الرقمية.

وقع المذكرة بحضور جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس إدارة شنايدر إلكتريك، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي.. كل من أمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج، ومها القطان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".

وبموجب المذكرة، تتعاون شنايدر إلكتريك و"دي بي ورلد" لتنفيذ برنامجي "تبادل الخبرات" و"رواد مستقبل الاستدامة".

وفي إطار برنامج “تبادل الخبرات” يقضي عدد من الموظفين من كل مؤسسة فترة تدريبية في المؤسسة الأخرى، بهدف تحسين تبادل المعرفة وتعميق الفهم المشترك لممارسات الاستدامة عبر مختلف العمليات التجارية.

وبدءاً من العام المقبل، سيمكّن برنامج "رواد مستقبل الاستدامة"، مجموعة من الخريجين الجدد في دولة الإمارات بالمعرفة والخبرات العملية ضمن هذا المجال للدفع بعجلة الاستدامة.

تتضمن المبادرة - التي تستمر5 أشهر- برامج للتدريب وتطوير القدرات ونقل المعرفة حول الاستدامة وإزالة الكربون واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يليها تدريب مهني مدته شهر.