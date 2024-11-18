أبوظبي التجاري يطلق بطاقة ائتمان للشركات الجديدة

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق بطاقة ائتمان تاتش بوينتس للشركات الجديدة التي صُمّمت خصيصاً للارتقاء بتجربة العملاء من الشركات والمؤسسات وتلبية متطلباتهم عبر الاستفادة من برنامج الولاء "تاتش بوينتس" من بنك أبوظبي التجاري، الذي يمنح العملاء مزايا شاملة ومتنوعة بما يتيح المرونة المالية لأعمالهم ويسهم في تعزيز كفاءة ضبط النفقات والحصول على مكافآت قيّمة.

سيحصل العملاء من الشركات عند استخدام هذه البطاقة المميزة على 1.5 نقطة تاتش بوينتس عن كل درهم يتم إنفاقه داخل الدولة و2.5 نقطة عن كل درهم يتم إنفاقه خارج الدولة ما يعادل 100,000 نقطة شهرياً كحد أقصى عن كل فئة.

ويمكن استبدال هذه النقاط بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك سداد الفواتير، وفي المطاعم وعند السفر وغيرها من التجارب المميزة. وسيتم تطوير هذه البطاقة مستقبلاً بحيث تتيح للعملاء إمكانية استبدال النقاط بأميال السفر على خطوط الطيران أو قسائم مشتريات وخصومات أو رصيد مجاني.

وإلى جانب برنامج الولاء، توفر البطاقة الجديدة باقة مزايا مصممة بعناية لمساعدة العملاء من الشركات والمؤسسات على إدارة شؤونهم المالية بدرجة عالية من الكفاءة مع تبني أكثر التقنيات المتطورة التي تضمن أقصى مستويات الأمان.

وتضم هذه البطاقة أيضاً برنامج استرداد عالمي يتيح الحصول على مزايا وعروض حصرية من التجار المحليين والعالميين. كما توفر البطاقة حدود ائتمانية تنافسية، وهي مزودة بخاصية التحكم وتتبع النفقات، مع مزايا أمان متقدمة، مثل تقنية الشريحة ورقم التعريف الشخصي (Chip & PIN)، والدفع بتقنية عدم التلامس، والحماية ثلاثية الأبعاد.

كما تمتاز البطاقة بخاصية "مؤشر الاستدامة من ماستركارد" التي أطلقها بنك أبوظبي التجاري للمرة الأولى في المنطقة لدعم الشركات من خلال توفير بيانات تقديرية حول البصمة الكربونية الناتجة عن الإنفاق باستخدام بطاقات الشركات.

وشهد برنامج الولاء "تاتش بوينتس" من بنك أبوظبي التجاري نمواً ملوحظاً بحيث أصبح يشكل منظومة متكاملة من المزايا والمكافآت المدعومة بشبكة واسعة من الشراكات التي تضم أكثر من 660 شريكاً تجارياً يعتمد نقاط "تاتش بوينتس" كوسيلة دفع رقمية.

ومن خلال هذه الشبكة المتنامية، يحظى العملاء بمزيد من الراحة والمرونة، إضافة إلى الاستفادة من عملية استرداد النقاط بكل سهولة وسلاسة عبر منصات الشركاء وبوابات الدفع وأجهزة نقاط البيع (POS).