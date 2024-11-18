1.83 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال أكتوير

قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن عدد التصرفات العقارية في الإمارة خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغ 1531 تصرفا عقاريا، بقيمة إجمالية قدرها 1.83 مليار درهم بنمو تجاوز 4.57 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وأوضح أن حجم التداول بلغ 1.33 مليار درهم من إجمالي 1247 عملية تداول، مشيرا إلى تسجيل 188 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 277 مليون درهم، حيث شهدت منطقة " الجرف الصناعية 1 " أعلى عملية رهن بـ 10 ملايين درهم.

وقال المهيري إن الأرقام المسجلة تعكس النسق التصاعدي لأداء القطاع العقاري في عجمان، حيث حافظ السوق على معدلاته الإيجابية وشهد نشاطا استثنائيا في العديد من المشاريع العقارية، بفضل تنوع فرص الاستثمار، وتزايد الطلب المباشر على العقارات بمختلف أنواعها وعبر مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى أن مشروع "مدينة الإمارات " تصدر قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولا متقدما على مشروعي "أبراج المدينة" و"عجمان1".

وجاء "حي الحليو2 " على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا، يليه "الزاهية" و"الياسمين".

وشهدت منطقة "ليوارة 1" أعلى مبايعة بـ 32 مليون درهم.