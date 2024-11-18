بـ200 مليون درهم .. نيمار يقتني بنتهاوس في «بوغاتي ريزيدنسز»

أعلنت شركة بن غاطي للتطوير العقاري اليوم الاثنين عن اقتناء نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، عقار بنتهاوس فائق الفخامة بقيمة 200 مليون درهم في مشروع "بوغاتي ريزيدنسز" والذي يعتبر أول المشاريع التي تحمل علامة بوغاتي على مستوى العالم.

وبذلك تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للعقارات الفاخرة، مستقطبةً شخصيات عالمية بارزة، بحسب البيان الصادر عن الشركة اليوم الاثنين.

ويُعد مشروع "بوغاتي ريزيدنسز" واحدًا من أكثر المشاريع تميزًا وجاذبية في دبي، حيث يضم أول شاطئ خاص مستوحى من الريفييرا الفرنسية في منطقة الخليج التجاري.

وتم تصميم المشروع بهيكل معماري معقد يتيح لكل طابق أن يتخذ شكلاً فريدًا، مما يمنح كل وحدة سكنية تصميمًا مميزًا، ليضم المشروع بذلك 182 مسكنًا "فريدًا من نوعه"، ويعكس مفهوم معماري نادر التفرد والحصرية.

وتم ابتكار "بوغاتي ريزيدنسز" من بن غاطي ليلبي أرقى تطلعات الأفراد الأكثر تميزًا وثراءً، ومنذ إطلاقه، سجل المشروع أرقامًا قياسية في أسعار الصفقات العقارية في دبي، كما حقق أعلى سعر للقدم المربع في منطقة الخليج التجاري بدبي، بقيمة بلغت 9,674 درهمًا للقدم المربع، والتي سُجلت في نوفمبر من العام الماضي وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويمثل هذا الاقتناء السكني الأحدث للاعب نيمار جونيور جزءًا من مجموعة "سكاي مانشن" الفاخرة ضمن المشروع، كما يتميز البنتهاوس الخاص به بمصعد خاص قادر على نقل سيارته مباشرة إلى داخل وحدته السكنية، بالإضافة إلى مسبح خاص يوفر إطلالات بانورامية ساحرة على أفق وسط مدينة دبي.

يُذكر أن الارتفاع الملحوظ في عدد المشاهير العالميين ورجال الأعمال والأثرياء الذين يختارون امتلاك منازل في "بوغاتي ريزيدنسز" يعكس المكانة الفريدة للمشروع كأحد أكثر المساكن حصرية وفخامة في العالم، الأمر الذي يعيد تعريف معايير الحياة الراقية والفاخرة.