استكمال الإغلاق المالي لمحطتَي طاقة شمسية في أذربيجان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، و«سوكار غرين» وهي شركة فرعية مخصصة للمشروعات المستدامة، مملوكة بالكامل من قبل شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار)، عن استكمال الإغلاق المالي لكل من مشروع محطة «بيلاسوفار» بقدرة 445 ميغاواط، ومحطة «نيفتشالا» بقدرة 315 ميغاواط للطاقة الشمسية في أذربيجان.

وتشمل الجهات الممولة لمشروعَي الطاقة الشمسية كلاً من: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية أكثر من 600 مليون دولار.

وكانت «مصدر» و«سوكار غرين» قد وضعتا حجر الأساس لمشروعَي الطاقة الشمسية «بيلاسوفار» و«نفتشالا»، خلال مراسم أقيمت على هامش انعقاد «أسبوع باكو للطاقة» في يونيو 2024، فيما من المقرر أن تكتمل عمليات الإنشاء للمشروعين بحلول الربع الأول من عام 2027.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي ودعم تنفيذ مشروعات وحلول الطاقة المتجددة، تؤكد هذه الاتفاقيات أهمية الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد في دفع عجلة التمويل المناخي، وتطوير مزيد من مشروعات الطاقة النظيفة».

وأضاف: «تسعى دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان الصديقة إلى تقوية علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، واستثمار فرص تطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتوفيرها بكلفة مناسبة»، من جانبه، قال وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان، برويز شهبازوف: «تسلّط هذه الاتفاقية الضوء على الشراكة الناجحة بين المؤسسات في أذربيجان وشركة (مصدر)، وتؤكد على مدى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ببلادنا»، من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إلى أن أذربيجان تعد سوقاً استراتيجية رئيسة بالنسبة لشركة «مصدر» التي تسعى إلى الإسهام في دعم تحقيق أهدافها الطموحة في الطاقة النظيفة.